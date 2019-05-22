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Eskişehir'de otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezindeki bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeker Mahallesi Sivrihisar Caddesi'ndeki bir otelin üçüncü katındaki mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada otel müşterileri olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otelde hasara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk ettiklerini söyledi.

Alevlerin tamamen söndürüldüğünü belirten Peker, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattıklarını ifade etti.

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Eskişehir otel yangın

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