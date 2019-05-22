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Eskişehir'de otelde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de bir otelin üçüncü katındaki mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de bir otelin üçüncü katındaki mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şeker Mahallesi, Sivrihisar 1 Caddesi’nde bulunan otelin üçüncü katındaki mutfakta saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otel çalışanları itfaiye ekiplerine haber verirken, yoğun duman nedeniyle oteldeki müşteriler dışarı çıkarıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına merdivenli araçlarla müdahale etti. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Ergün Peker, ihbar üzerine geldikleri otelin mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüklerini belirterek, "Yangında herhangi bir yaralanma olmadı. Otel yoğun dumandan dolayı boşaltıldı. Arkadaşlar yangını söndürdü. Yangının nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek" dedi. Otel müşterilerinden Okan Yıldırım, çalışanlar tarafından uyandırıldığını ve katlardaki yoğun dumandan dışarı çıkarıldıklarını ifade ederek, "Otelin mutfak kısmında yangın çıkmış. Çalışanlar bizleri uyandırdı ve dışarı çıktık. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü" diye konuştu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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