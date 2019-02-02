Eskişehir'de otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Sabri T. idaresindeki 26 NP 616 plakalı otomobil, Şarhöyük Mahallesi Yücel Sokağı'nda Ali Kaklıkkaya'nın kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralanan Kaklıkkaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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