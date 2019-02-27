Eskişehir'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin refüje ve ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Serhat Tuncay idaresindeki 26 ST 550 plakalı otomobil, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje, daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Kazada, araçta bulunan Özgür Özsak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Tuncay ile aynı araçtaki Süleyman Özkan Ayaz ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

