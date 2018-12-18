Eskişehir'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Tunca Kıran yönetimindeki 26 KA 554 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya karayolu Orta Mahalle girişinde bulunan sulama kanalına devrildi.
Kazada, ters dönen araçta sıkışan Kıran, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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