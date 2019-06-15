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Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan’ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Mete D.

Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan’ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan 5 arkadaşı, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Biri kadın 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Çeşmekaya Sokak'ta meydana geldi. Gezmeye çıkan Murat İlker Özcan'ın kullandığı 34 AL 6029 plakalı otomobilin önü, park halindeki başka bir otomobilden inen 5 kişi tarafından kesildi. Gruptaki Ahmet Mete D., tabancasını çıkarıp, Özcan'a ateş etti. Başından vurulan Özcan, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Ahmet Mete D. ateş etmeyi sürdürdü. Yaklaşık 100 metre gidebilen Özcan'ın kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Murat İlker Özcan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayda kullandığı tabancayla birlikte katil zanlısı Ahmet Mete D. ile yanındaki arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19), Gökhan U. (24) ve bu sırada otomobilde bulunduğu tespit edilen Büşra E.'yi (20) gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, 'Ateşli silahla kasten öldürme', 'Genel güvenliği tehlikeye düşürme', 'Darp', 'Silah kanununa muhalefet', 'Memura mukavemet, hakaret ve 'Mala zarar vermek' ile suçlanıyor.

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Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltıEskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltıEskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltıEskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı

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