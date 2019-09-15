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Eskişehir'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şaban E. idaresindeki 26 TN 404 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Gürsel Efe Bakırkaya'ya (8) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Beylikova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Şaban E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Eskişehir otomobil trafik kazası

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