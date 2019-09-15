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Eskişehir’de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde meydana geldi.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir’in Beylikova ilçesinde meydana geldi. Şaban E. idaresindeki 26 TN 404 plakalı otomobil, Yunusemre Mahallesi İnönü Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki Gürsel Efe Bakırkaya’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Beylikova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Şaban E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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