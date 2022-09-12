HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

12.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mutlu Angı idaresindeki 26 AEH 497 plakalı motosiklet, Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde Ömer D'nin kullandığı 26 ACK 529 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Mutlu Angı, 112 Acil Servis sağlık ekibince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Otomobil sürücüsü Ömer D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAntalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'
Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!
Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza

En Çok Okunan Haberler

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

MSB acı haberi duyurdu! 4 asker şehit, 2 asker yaralı

İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.