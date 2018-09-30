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Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 06:19 | Son Güncelleme

Eskişehir'de otomobille kamyon çarpıştı: 3 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Bayram Otay (34) idaresindeki 26 EB 434 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde Gani Serven'in kullandığı 26 AAU 755 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücü Otay ile otomobilde bulunan Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Söz konusu 3 kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 ölü Eskişehir trafik kazası

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