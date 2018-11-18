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Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Huzur Mahallesi Uçaklar Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Y.'nin kullandığı 26 BB 774 plakalı otomobil ile Levent A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada Nazire Altun (63), Kerim Dursun (16), Gökhan Y. (29), Levent A. (41), Ö.A. (31), F.A. (18) ve S.A. (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nazire Altun ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Kerim Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hastanelerde tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eskişehir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıEskişehir'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

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