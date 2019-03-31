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Eskişehir’de oy verme işlemi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle tamamlandı.

Eskişehir’de oy verme işlemi sona erdi

Eskişehir’de, 31 Mart Yerel Seçimlerindeki oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle tamamlandı. Sandıklardaki oylar ise, saat 17:20’de sayılmaya başlandı.
Eskişehir’de Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında sabah saat 08.00’dan itibaren başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Sandık başkanları ve görevlilerinin eşliğinde zarfların sayılmasının ardından oylar saat 17:20’de sayılmaya başlandı. Kentte sükunet içerisinde geçen seçimlerde, zarfların açılmasıyla parti görevlilerinin heyecanlı bekleyişi başladı.

Eskişehir’de oy verme işlemi sona erdi

Eskişehir’de oy verme işlemi sona erdi

Eskişehir’de oy verme işlemi sona erdi

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