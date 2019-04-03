HABER

Eskişehir'de oylar yeniden sayılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

AK Parti'nin itirazı üzerine Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için geçersiz oyların sayımına başlandı - Seçim sonuçlarına itiraz edilen Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde süreç sonuçlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, AK Parti'nin itirazı üzerine Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için geçersiz oyların sayımına başlandı.

AK Parti il ve ilçe başkanlıklarının, geçersiz oyların yeniden sayılması için il ve ilçe seçim kurullarına yaptığı itiraz kabul edildi.

Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için kullanılanlar içinde geçersiz sayılan oyların sayımına başladı.

Eskişehir'de, kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kalmıştı.

Odunpazarı ilçesinde de CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 279 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 139 oy almıştı. Tepebaşı ilçesinde ise Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Ataç'a 124 bin 259 oy, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hasan Tuç'a ise 90 bin 611 oy çıkmıştı.

- Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde itirazlar sonuçlandı

Eskişehir'de seçim sonuçlarına itiraz edilen Günyüzü ve Çifteler ilçelerinde süreç sonuçlandı.

Günyüzü ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Menderes Durgut, 2 bin 282 oy alarak seçimi kazanmış, rakibi BBP'nin adayı Üstün Ünlü ise 2 bin 178 oyda kalmıştı. Kesin olmayan bu sonuçların ardından BBP İlçe Başkanlığı oyların yeniden sayılması için Sivrihisar İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunmuştu.

Geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Durgut'un oyu 2 bin 285'e, Ünlü'nün oyu ise 2 bin 179'a yükseldi. Böylece ilçede sonuç değişmedi.

Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 750 oy alan rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP İlçe Başkanlığının İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilmişti.

PARTNER 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar 4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
Destici: Büyükşehir belediye meclisi, belediye başkanını seçsinDestici: Büyükşehir belediye meclisi, belediye başkanını seçsin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun"
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir itiraz seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.