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Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Evde yapılan aramada, çocuk oyun hamuru kutusuna gizlenmiş 1 kilo 161 gram afyon sakızı, 336,38 gram reçine esrar, 65 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Eskişehir'de oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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