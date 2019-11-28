Eskişehir’de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda biri kadın, 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen üniversite öğrencisi B.E. (28) adlı kadın ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen inşaat işçisi B.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.E.'nin evindeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

​Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan B.E., elleri önden kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. B.A.’nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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