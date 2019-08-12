HABER

Eskişehir'de polisten kaçan zanlı evinin çatısında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Polis, hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü evinin çatısında gizlenirken yakaladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Hakan T'nin Kurtuluş Mahallesi Meriç Nehri Sokak'taki bir evde saklandığını tespit etti.

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla eve giren polis, şüpheli Hakan T'yi evin çatısında gizlenirken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma Üssü’ndeki personelle bayramlaştıBakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma Üssü’ndeki personelle bayramlaştı
Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin küçük ziyaretçileriSualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nin küçük ziyaretçileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir firari Hükümlü

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.