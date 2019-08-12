Eskişehir'de polisten kaçan zanlı evinin çatısında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hakkında "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Hakan T'nin Kurtuluş Mahallesi Meriç Nehri Sokak'taki bir evde saklandığını tespit etti.

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla eve giren polis, şüpheli Hakan T'yi evin çatısında gizlenirken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

