HABER

Eskişehir'de Roma dönemi mermer kral heykeli ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 18:34 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer kral heykeli ele geçirdi.

Eskişehir'de Roma dönemi mermer kral heykeli ele geçirildi

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer kral heykeli ele geçirdi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarla elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı belirlenen Ayhan B.'yi takibe aldı. Ayhan B.'nin kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından Mahmudiye-Konya karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagajda, çuval içerisine konulmuş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer kral heykeli ele geçirildi. Ayhan B. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (2)- YenidenŞanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (2)- Yeniden
Otomatik kapı açılınca üzerinden geçen çocuk düşme tehlikesi geçirdiOtomatik kapı açılınca üzerinden geçen çocuk düşme tehlikesi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

Erdoğan'dan muhtarlara: Belediye başkanlarımız emrinizdedir

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Acun o programı kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango bileti satıcısı bir anda neye uğradığını şaşırdı! Biletleri elinden zor aldılar

Parayı beklerken kabusu yaşadı! Önce kazı kazanları kazıdı...

Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.