Eskişehir’de rüzgar çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Oğuzhan DEMİR- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de aniden bastıran şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampüsündeki yüzme havuzunun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Eskişehir’de hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düşerken, şiddetli rüzgarın ardından aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına, duraklara ve iş yerlerine sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampüsündeki yüzme havuzunun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Görevliler havuz binasının çevresini güvenlik şeridine alarak giriş-çıkışlara kapattı. Kampüsteki çok sayıda ağaç da devrildi. Kampüsteki Devlet Konservatuarı’nda eğitim gören Gönül Çebi, her yağış sırasında ağaçların devrildiğini ifade ederek, “Kampüste yürürken aniden yağmur başladı. Bütün ağaçlar yola devrildi, dalları kırıldı. Önlem alınması gerekir, başımıza da düşebilir. Çok şiddetli bir yağmur yağdı. Genelde her yağmur bu tür şeyler oluyor” dedi. VALİLİK UYARDI Eskişehir Valiliği internet sitesi üzerinden sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu. Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Tepebaşı, Odunpazarı, Alpu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve dikkat edilmesi istendi. Valilik uyarısında, “Öğle saatlerinden itibaren Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Tepebaşı ve Alpu ilçelerinde beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

