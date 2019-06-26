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Eskişehir'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı evlerin alt katlarını su bastı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Bodrum katlarındaki evleri su içinde kalan vatandaşlar ise kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etti.

Yağış nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar polis ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

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Eskişehir sağanak yağış

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