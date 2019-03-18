Eskişehir’de sahte deterjan operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de jandarma, tanınmış markaların adıyla sosyal medya hesapları üzerinden ve semt pazarlarında sahte deterjan sattığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı, 1200 kilo sahte toz deterjanı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden ve semt pazarlarında sahte deterjan satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilere yönelik Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe merkezlerinden düzenlenen operasyonlarda tanınmış markalar adıyla deterjan satışı yapan G.Ş., M.Ç., M.Y., V.Y. ve R.S. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1200 kilo sahte olduğu değerlendirilen toz deterjan ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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