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Eskişehir’de sahte içki imalathanesine baskın: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de sahte içki imalathanesine baskın: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde, alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile 240 litre sahte içki ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın düzenleyen polis, gaz ocağı, bakır kazan, soğutma ve damıtmada kullanılan variller buldu. Plastik bidonlar içerisinde de 240 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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