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Eskişehir'de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:32 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda  36 şişede toplam 12 litre, sahte içki ele geçirilirken, 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sahte içki operasyonu

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 36 şişede toplam 12 litre, sahte içki ele geçirilirken, 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satıldığı ihbarıyla hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin E.A., O.A. ve kadın A.I. olduğunu belirledi. Polisin takibinin ardından, bugün düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 şişede toplam 12 litre, sahte içki ele geçirildi. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda AK- 47 kalaşnikof marka otomatik tüfek, ona ait 2 şarjör, 45 dolu kalaşnikof fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, değişik çaplarda 20 tabanca fişeği, pompalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de sahte içki operasyonuEskişehir'de sahte içki operasyonuEskişehir'de sahte içki operasyonuEskişehir'de sahte içki operasyonu

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