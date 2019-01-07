Eskişehir'de sahte para operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar-Ankara kara yolunda şüphelendikleri aracı takibe aldı.
Güvenlik güçlerini fark edip kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 4 kişi kısa süreli kovalamacının ardından yakalandı.
Gözaltına alınan M.S.Y. (25), Y.B.Ş. (24), İ.Y. (22) ile İ.G'nin (24) bulunduğu araçta yapılan aramada 47 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
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