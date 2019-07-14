Eskişehir'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Vali Çakacak, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

"O kanlı gecede yitirdiğimiz 251 şehidimize ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm kahraman gazilerimize sağlıkla uzun ömürler diliyorum." diyen Çakacak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, dünya siyasi tarihinin ve Türk tarihinin kaydettiği en alçak, en hain, en zalim darbe ve işgal girişimidir. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini bütün unsurlarıyla püskürten bu aziz milletin bir evladı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türk milletinin bayrağına, milli birliğine, kardeşçe ve demokrasi içinde yaşama iradesine kasteden, devletimizi bölmek, toprağımızı işgal etmek isteyen maalesef asker kılığına bürünmüş FETÖ mensubu hainlerin kalkıştığı o kanlı darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Acılarımız o günkü gibi taze, duygularımız o günkü gibi coşkulu. Ülkemizin birlik ve beraberliği için kararlılığımız ve duruşumuz ise o geceki kadar dipdiri."