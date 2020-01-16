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  4. Eskişehir’de ‘Şehit ve Gazi Çocuklarına’ ücretsiz tıraş

Eskişehir’de ‘Şehit ve Gazi Çocuklarına’ ücretsiz tıraş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yeni açılan bir erkek kuaförü ‘şehit ve gazi çocuklarını’ ücretsiz tıraş ediyor ve topluma örnek davranış sergiliyor.Arifiye Mahallesi Taşbaşı Çarsısında açılan Erdal erkek kuaförü; ‘şehit ve gazi çocuklarına’ ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti vermeye başladı.

Eskişehir’de yeni açılan bir erkek kuaförü ‘şehit ve gazi çocuklarını’ ücretsiz tıraş ediyor ve topluma örnek davranış sergiliyor.
Arifiye Mahallesi Taşbaşı Çarsısında açılan Erdal erkek kuaförü; ‘şehit ve gazi çocuklarına’ ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti vermeye başladı. Kuaför Erdal Uyanık, tıraş ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Şehit ve gazi çocuklarına, ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti veriyorum. Vatandaşlardan, şehit yakınları ve gazilerimizden olumlu tepkiler ve tebrikler alıyorum. Eskişehir’de dükkanımızı açar açmaz böyle bir uygulama başlattım. Hem şehitlerimize ve gazi çocuklarına gereken değeri vermek istedim, hem de meslektaşlarımıza örnek olmak istedim. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Başlattığımız uygulamadan gayet memnunum" dedi. Uyanık sözlerine şöyle devam etti, ‘’Vatan uğruna kendisini feda etmiş vatandaşlarımıza, geride bıraktıklarına, kendi ailemizden bir fert gibi değer vermemiz gerekir. Bu nedenle,‘şehit ve gazi çocuklarını’ ücretsiz tıraş ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Bana tıraşa gelen şehit ve gazi çocuklarına, ne kadar isterlerse gelsinler, sınır yok. Hiçbir zaman ücret talep etmeyeceğim’’ dedi.

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