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Eskişehir’de sevgili dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından silah kabzasıyla başından darp edilip yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir’de, birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından silah kabzasıyla başından darp edilip yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının ‘İmdat’ çığlığıyla kaçan şüpheli, yoldan tesadüfen geçen trafik polisleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre; olay Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak’ta yaşandı. Saat 22.00 sıralarında Elif Y. (42) isimli kadın, iddialara göre ‘evin kapı kilidini’ değiştirdiği için yaklaşık 3 aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Tuncay D.’yi (38) aradı. Telefonda bir süre tartıştıktan sonra Tuncay D., kendisiyle yüz yüze konuşacağını söyleyerek, Elif Y.’ye bulunduğu adresi söyledi. Stad Sokak’a gelen genç kadın, sevgilisiyle park edilen bir nakliye kamyonun yanında tartışmaya başladı. Burada bir süre sözlü şekilde tartışan ikili, daha sonra kavga etmeye başladı. Ardından Tuncay D., yanındaki kurusıkı tabancayı çıkarıp kabzasıyla Elif Y.’nin kafasına vurarak darp etti. Genç kadının kafasına birkaç kez vuran cani sevgili, tabancayla havaya da 2-3 el ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Elif Y.’nin ‘İmdat’ çığlığıyla birlikte elindeki silahla kaçan Tuncay D.’yi caddedeki vatandaşlar gördü.
Ayrıca 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle bölgeye gelen ekiplerince, yaralı kadına olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

‘Trafik polisleri şüpheliyi kovalamacayla yakaladı’
Vatandaşlar, caddeden tesadüfen geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekiplerini durdurup, olayı anlatarak şüphelinin kaçış güzergahını söyledi. Ardından ekip aracıyla şüphelinin peşinden giden trafik polisleri, Taşköprü Caddesi istikametinden kaçan şüpheliyi, gerçekleşen kovalamacayla Mustafa Kemal Atatürk Caddesine üzerinde yakaladı. Ardından olay yerine sevk edilen Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Tuncay D. kelepçeleyerek emniyete götürüldü.
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Elif Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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