Eskişehir'de 'Sıfır Atık Projesi' semineri

Çevre kirliliğiyle ilgili tanıtım filmi ve sıfır atık tiyatro gösterilerinin ardından konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Dünya Bankası verilerine göre, 2025 yılında dünyadaki atık miktarının 2 milyar tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'de, 1999 yılında atık miktarı 17 milyon tonken, 2015 yılında 31 milyon tona ulaştığını, 2023 yılında ise 38 milyon tona ulaşacağını belirten Dökmeci, "Türkiye'de olan atıkların yüzde 52'si organik atıklar. Yüzde 6'sı plastik atıklar, yüzde 10'u kağıt atıklar, yüzde 4'ü cam, yüzde 2'sini metal ve kalan kısmını ise diğer atıklar oluşturuyor. Bu oranlara bakıldığında birçok atığın geri dönüşümü sağlanabilir. Ülkemizde atık yönetiminin en önemli ilkesi, atıkların geri kazandırılmasıdır. Başta çevre kanunu olmak üzere, çevre mevzuatını oluşturan bütün hukuki düzenlemelerle ilgili atıkların, yeniden geri dönüşüme kazandırılması yönetim prensiplerinden biri olarak ele alındı" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği 'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi'nin semineri, Eskişehir'deki otelde düzenlendi. 750 katılımcı ile yapılan seminerin açılışına Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çaka ile çok sayıda davetli katıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise konuşmasında, "Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde mümkün olduğunca daha az atık oluşturarak doğal kaynakların israfının önlenmesi, oluşan atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması, gelecek nesillerimize temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı'mız başta olmak üzere, projenin öncülüğünü üstlenen Cumhurbaşkanı'mızın eşi hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2017 tarihinde 'Sıfır Atık Projesi' başlatılarak, ülkemizde sıfır atık uygulamasının temeli atılmıştır" dedi.

46 BİN AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTARILDI

'Sıfır Atık Projesi'nin başlatılması ile projenin pilot illerinden birinin de Eskişehir olduğunu kaydeden Vali Çakacak, şunları söyledi:

"İlimizde tüm kamu kurum ve kuruluşları, AVM'ler ile 1000 çalışan ve üzeri işletmelerin yoğun katılımıyla 'Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenmiş; proje hakkında tüm paydaşlara bilgi verilmiş ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz tarafından ilimiz tüm kamu kurum ve kuruluşları, AVM'leri ile 1000 çalışan ve üzeri işletmelerden 1 asil, 1 yedek odak noktaları belirlenmiş; bir plan dahilinde saha ziyaretleri gerçekleştirilerek, söz konusu kamu kurum kuruluşları ile işletmelerin hepsine ihtiyaçları doğrultusunda 'Sıfır Atık Projesi'ne özel olarak valiliğimiz logolu olarak bastırılan atık toplama aparatları dağıtılmıştır. 2018 yılı ilk 6 ayında, ilimizde konutlardan toplam 8 bin 539 ton ambalaj atığı toplanmış olup, buna ilaveten 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kurum, kuruluş ve sanayi işletmelerinden mart- haziran 2018 döneminde toplam 2 bin 708 ton kağıt, 817 ton plastik, 24 ton cam, 2 bin 997 ton metal atık kaynağında toplanmıştır. İlimiz genelinde toplam olarak15 bin 85 ton atık ekonomiye tekrar kazandırılmıştır. Toplanan bu atıklar sayesinde 18 bin 766 megawatt elektrik enerjisi tasarruf edilmiş, 798,48 ton sera gazı salınımı engellenmiş, 46 bin 45 ağaç kesilmekten kurtarılmış, 18 bin 731 varil petrol kullanımı önlenmiştir."

Konuşmalardan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır, sunum yaptı ardından 'Elde var sıfır' ve 'Hoop gitmiş' adlı skeçlerin gösterimi gerçekleştirildi.

