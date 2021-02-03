Eskişehir’de silah kaçakçılığı operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığı ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonunda 6 şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından silah kaçakçılığı ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda, 1’i motosikletli kurye olmak üzere 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 adet 7.65 mm çapında silah, 10 adet şarjör, 110 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 9 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs adli makamlara sevk edildi.

