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Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 23:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’de aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak’ta aralarında husumet bulunan Okan Demiralay (25) ile Gökhan M.

Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü

Eskişehir’de aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Eliterziler Sokak’ta aralarında husumet bulunan Okan Demiralay (25) ile Gökhan M. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan M., aracında bulunan pompalı tüfekle Okan Demiralay’a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine ağır yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Okan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli Gökhan M. ise, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü

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