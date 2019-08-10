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Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki eğlence merkezine giden Gökhan K, Veysel B. ile Bekir Can B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Can B, tabancayla Gökhan K. ile Veysel B'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Esentepe Mahallesi Yüzüncü Yıl Parkı'nda yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Eskişehir Silahlı kavga

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