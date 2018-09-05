Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Can Ş. (21) ile Ali H. (44) silahla, Mesut G. (36) ise başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.
Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mesut Can Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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