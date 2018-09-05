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Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 01:54 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla açılan ateş sonucunda Mesut Can Şimşek (21) göğsünden, Ali Hamaykaya (44) sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Mesut Güler (38) ise darp sonucu başından yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Mesut Can Şimşek'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, yaralılardan birine ait olduğu sanılan tabancayı olay yerinde buldu, soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralıEskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralıEskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralıEskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

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