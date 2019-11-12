HABER

Eskişehir'de silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

Zanlının silahından çıkan mermi, polisin cebindeki telefona isabet etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'taki bir pasajda Kudret K. (43) ile Hamza Ş. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kudret K, üzerindeki tabancayla Hamza Ş'ye 4 el ateş edip kaçtı.

Bu sırada olay yerinin yakınlarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, zanlıyı takibe aldı. Kovalamaca sırasında, çevreye rastgele ateş ettikten sonra kendisini kovalayan sivil bir polis memurunu da hedef alan zanlının silahından çıkan mermi, polisin pantolonundaki cep telefonuna isabet etti.

Kovalamacanın ardından yakalanan Kudret K, emniyete götürüldü.

Bacağından ve kalçasından yaralanan Hamza Ş. ise 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
İklim değişikliğiyle mücadeleİklim değişikliğiyle mücadele
1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Eskişehir Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

Son dakika: Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz subayına ilişkin açıklama

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.