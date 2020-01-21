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  4. Eskişehir'de gondol gezisini soğuk hava bile engelleyemedi

Eskişehir'de gondol gezisini soğuk hava bile engelleyemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda düzenlenen gondol turları kış aylarında bile rağbet görüyor. Sömestir tatilini fırsat bilerek Eskişehir'e gelen turistler, gondola binebilmek için kuyrukta bekliyor.

Sömestir tatilinde Eskişehir'e gelenler, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden gondollara binebilmek için kuyruklarda bekliyor. İstanbul'dan Eskişehir'e oğlu Kerem Kayra Doğan ile birlikte gelen İsmail Doğan, "Eskişehir'in meşhur gondol sefasına katılmak için geldik. Çok zevkliymiş. Bu imkanı sunanlara teşekkür ediyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen yine de eğlendik" dedi.

Üniversite öğrencisi Turgut Burak Dinçer de İstanbul'dan kenti gezmek için geldiğini ifade ederek, "Gondola bindik, gayet zevkliydi. Kış ayında özellikle çok güzel oluyormuş, gelip binelim dedik" diye konuştu. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Can Polat Çolak ise, "Oğlum çok güzel bir karne aldı. Biz de ona güzel bir hediye alalım, oyuncak yerine gezelim dedik. Eskişehir'de muhteşem bir gondol sefası yaptık. Hava bana göre soğuk değil. İnsanları çok sıcak. Herkes 'merhaba' diyor. Garip bir yere gelmişiz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Porsuk Çayı gondol

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