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Eskişehir’de sokak satıcılarına şok baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 adrese 200 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ’Sokak satıcılarına’ yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; kent merkezinde bulunan toplam 12 adrese 20 Kasım günü, toplam 200 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 adrese 200 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ’Sokak satıcılarına’ yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında; kent merkezinde bulunan toplam 12 adrese 20 Kasım günü, toplam 200 polisin katıldığı eş zamanlı planlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında, 9 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu kapsamında yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 11 şahsa yasal işlem yapıldı. Ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ise yasal işlem yapılan 2 şahıs ise tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon dâhil soruşturma kapsamındaki tüm planlı çalışmada ise; 638 adet sentetik ecza maddesi, 16,08 gram skunk maddesi, 10,82 gram metamfetamin maddesi, 5,04 gram esrar, 0,13 gram bonzai, 1 adet ecstacsy hap, 1 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, ve 49 adet fişek ele geçirildi.
Öte yandan dosya kapsamında 6 Şüpheli şahıs haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak 22 Kasım günü mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 3 Şüpheli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan ifadesi akabinde serbest bırakıldı.

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