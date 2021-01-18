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  4. Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

18.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ani ölümlere sebep olan yaklaşık 4 kilogram bonzai maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin korunması ve uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla sokak satıcılarına yönelik Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 6 adrese operasyon düzenledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ani ölümlere sebep olan yaklaşık 4 kilogram bonzai maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin korunması ve uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla sokak satıcılarına yönelik Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 6 adrese operasyon düzenledi. Narkotik detektör köpeği ’Aşil’in de katıldığı eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, insan bedenini ve dengesini kısa sürede alt-üst ederek ani ölümlere sebep olan yaklaşık 4 kilogram gelen bonzai maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında, 2 adet ruhsatsız tabanca 2 adet mermi de ele geçirilmiştir.
Yakalanarak gözaltını alınan M.D., B.D., M.K, C.T., G.Ç. ve T.T. isimli şahıslar haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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