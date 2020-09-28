Eskişehir’de son bir haftada 11 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ’nün ‘asker, sivil ve memur’ yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturmalar neticesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kent merkezinde bulunan ikametlerinde yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 11 şahıstan bazılarının emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü şehirlere gönderildiği öğrenildi.

