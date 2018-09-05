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Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu

Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kent merkezinden geçen sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Sarıcakaya karayolu hayvan pazarı yakınlarından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu ceset kıyıya çıkarıldı.

Kadir İntekin'e (42) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu

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Anahtar Kelimeler:
cesed Eskişehir sulama kanalı

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