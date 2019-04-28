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Eskişehir'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 02:34 | Son Güncelleme

Eskişehir'de şüpheli ölüm

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan Şükrü Tosun (50), eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Şükrü Tosun'un cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Evli ve iki çocuk babası Tosun'un, Tepebaşı Belediyesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

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Eskişehir şüpheli ölüm

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