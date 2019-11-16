Eskişehir’de şüpheli ölüm

Eskişehir’de, 10 gündür kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre; olay Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesinde Dumruloğlu Sokak yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın temizlik görevlisi olan A.A. (54), dün sabah saat 11.30 sıralarında, apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Y.G.’yi (62) yaklaşık 10 gündür görememesi üzerine merak ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese intikal eden ekipler, 112 Acil Sağlık ekipleriyle eve girdiklerinde Y.G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Y.G.’nin naaşı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.

Apartman görevlisi A.A.’nın polis ekiplerine verdiği ifadede, apartmanda temizlik işlerine baktığını, apartmanda ikamet eden Y.G. isimli şahsı 10 gündür göremediği, tek yaşadığı için merak ettiğini ve 155’i aradığını, gelen ekiplerce eve girildiğinde Y.G.’nin öldüğünün belirlendiğini anlattı.

Ayrıca hayatını kaybeden kadının ailesinin Ankara’da yaşadığını bildiğini söyledi.



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