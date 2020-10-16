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Eskişehir’de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, alkol bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs evinde ölü bulundu.Basın Şehitleri caddesinde bulunan bir binanın 4.

Eskişehir’de, alkol bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs evinde ölü bulundu.
Basın Şehitleri caddesinde bulunan bir binanın 4. katında 3 yıldır tek başına yaşayan 56 yaşındaki Çetin Kepçeler’den bir süre haber almayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Polislerin evde yaptığı incelemede, alkol bağımlısı olduğu belirtilen Kepçeler ölü olarak bulundu. Evde alkol yapımı için kullanılan malzemeler ve 5 litrelik bidonda ev yapımı alkol bulunduğu belirtilerken, polis şüpheli olarak değerlendirdiği ölüm olayı ile ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

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