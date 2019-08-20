HABER

Eskişehir’de şüpheli yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir çocuk kreşinde gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Eskişehir’de şüpheli yangın

Eskişehir’de, bir çocuk kreşinde gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddialara göre dolapların tutuşmasıyla çıkan yangınla ilgili polis ekipleri, sabotaj olabileceği üzerinde duruyor.
Alınan bilgiye göre; yangın Yenibağlar Mahallesi Karargah Sokakta yaşandı. Gece saat 01.30 sıralarında İ.G.’nin (46) çalıştırdığı kreşin dolapları henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yükselen dumanları gören sokaktaki vatandaşlar, durumu Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yangına müdahale için kreşe girdi. Kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından duman tahliyesi gerçekleştirdi.
İşletmeci İ.G.’nin polis ekiplerine verdiği ifadede, kreşinin yandığını öğrenerek olay yerine gittiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini, polisin olay yerinde olduğunu ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldığını gördüğünü, işyerini kimin yaktığını bilmediğini belirtti.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı incelemede bulunurken, çıkan yangınla ilgilisi olduğu iddia edilen şüpheli F.M.’nin yakalanması için de çalışma başlattı.

Eskişehir’de şüpheli yangın

Eskişehir’de şüpheli yangın

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
‘Cici Baba’ 45 yıl önce ayrıldığı memleketinde toprağa verildi‘Cici Baba’ 45 yıl önce ayrıldığı memleketinde toprağa verildi
Altın hırsızları yakalandıAltın hırsızları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.