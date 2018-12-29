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Eskişehir'de tarihi bronz heykelcik ve sikkeler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.

Eskişehir'de tarihi bronz heykelcik ve sikkeler ele geçirildi

BEYLİKOVA,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabri Ö.'nün bulundurduğu tarihi eserleri satacağını belirledi. Yapılan takip sonunda da Sabri Ö.'nün kullandığı otomobil, Beylikova-Mihalıççık Karayolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1 adet bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı gümüş sikke ele geçirildi. Sabri Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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Eskişehir'de tarihi bronz heykelcik ve sikkeler ele geçirildi

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