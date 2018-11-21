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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen B.Ç. ve E.Ö'nün bulunduğu otomobili Sakaryabaşı Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, çuval içine gizlenmiş, tarihi eser nitelikli olduğu değerlendirilen kadın heykeli ile lahit taş üzerine işlenmiş koç heykeli ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Jandarma operasyon tarihi eser

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