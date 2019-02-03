Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Y.A. ve K.A'nın bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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