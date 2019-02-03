Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

Eskişehir’de ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen Y.A. ve K.A.’nın bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu karayolunun 10. kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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