Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen M.A'nın bulunduğu otomobili, Eskişehir-Ankara kara yolunun 32. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, 2 küpe ve 7 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

