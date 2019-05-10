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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Ankara yolunda durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen M.A'nın bulunduğu otomobili, Eskişehir-Ankara kara yolunun 32. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, 2 küpe ve 7 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Eskişehir operasyon tarihi eser

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