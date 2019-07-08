HABER

Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.

Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. adlı kişinin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi’nde durdurulan M.E.'nin aracında 2 bronz heykel ve 1 madalyon ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 3 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Objeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tarihi Balıklıgöl’de anız yangınıTarihi Balıklıgöl’de anız yangını
Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildiTarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.