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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:47 | Son Güncelleme

Tarihi eser pazarlamak istediği iddia edilen zanlı, jandarma tarafından durdurulan araçta yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de durdurulan bir araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen İbrahim D'nin bulunduğu otomobili, Seyitgazi-Eskişehir kara yolu Ayvalı Mahallesi yol ayrımında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Eskişehir Jandarma operasyon tarihi eser kaçakçılığı

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