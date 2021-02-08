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Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

08.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de tarihi eser operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli, Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eserle birlikte yakalandı.Eskişehir kent merkezinde ikamet eden ve definecilik yapan A.H.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli, Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eserle birlikte yakalandı.
Eskişehir kent merkezinde ikamet eden ve definecilik yapan A.H. isimli şahsın, elinde bulunan sikkeleri ve tarihi eser niteliğindeki çeşitli objeleri satmak için Tepebaşı-Çukurhisar Mahallesine götüreceği bilgisinin alınması üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Komutanlığınca bir operasyon başlatıldı. Takibe alınan A.H., Çukurhisar Mahallesi girişinde yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 55 adet sikke, 25 adet obje, 3 adet küpe, 4 adet yüzük ve 5 adet metal eşya parçası ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli A.H., “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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